أشارت إلى أهمية الالتزام للمساهمة في سهولة الحركة المرورية
أكد المرور السعودي، أن إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهم في سهولة الحركة المرورية.
وأضاف المرور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأحد أن «إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار حق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها».
وإلى ذلك أكد المرور السعودي أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير، مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (٤)، موضحًا أن عقوبة تلك المخالفة لا تقل غرامتها عن 500 ريال.
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كانت هذه تفاصيل خبر «المرور»: إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار «ضرورة».. ويحدد غرامة المخالفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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