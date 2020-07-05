للمقترضين.. بنك التنمية الاجتماعية يحدد 3 شروط أساسية لقبول الكفالة

حدد بنك التنمية الاجتماعية، شروط الكفالة لمن يطلب الاقتراض من البنك إذا كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص.

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أنه في حال كان المتقدم غير موظف أو يعمل في القطاع الخاص فإنه يشترط إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية.

وأضاف بنك التنمية الاجتماعية أنه يشترط في الكفيل أن يكون على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة؛ حيث يتم استقطاع قيمة القسط الشهري من الكفيل في حال تعثر أو تأخر العميل عن السداد.

وأكد بنك التنمية الاجتماعية أنه يتم تطبيق المعادلة على المقترض والكفيل (الأساسي- التقاعد أو التأمينات)+ البدلات الثابته= صافي الراتب، وصافي الراتب×0.33= حد الحسم المسموح به، وحد الحسم المسموح به- كافة الالتزامات الشهرية= الحد الأعلى للقسط الشهري، ويتم بناءً عليه تحديد الحد الأعلى لمبلغ التمويل.

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جاء ذلك ردًا على استفسار أحد المغردين على الحساب الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية: « كفيلي على رأس العمل راتبه ٢١ ألف بدلاته ١٠١١١ ورفضتم بسبب الالتزمات وهو ما يخصم عليه إلا ٥٠٠٠ ريال».

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