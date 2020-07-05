منشآت توضح أسهل وأسرع الطرق للحصول على تمويلات المشروعات الخاصة

أوضحت منصة منشآت، أن التقديم للحصول على التمويل اللازم لأي مشروع بات ينفَّذ عن بُعد دون الحاجة لزيارات.

وقالت منصة منشآت، عبر حسابها الموثق بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، إن بوابة التمويل هي الطريق الأسرع والأسهل لتمويل المشروعات، مشيرة إلى أنه يمكن أن يتقدم صاحب المشروع بطلب تمويل الآن عن بُعد ومن مكانه.

المنشآت المسموح بحصولها على تمويل

وصنفت بوابة التمويل، التي يمكنها الحصول على الخدمات التمويلية عبر منصة منشآت إلى 3 أنواع، وهي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، موضحة أنَّ المنشآت متناهية الصغير هي تلك التي لديها من 1 إلى 5 موظفين يعملون بدوام كامل، أو التي لا تزيد إيرادتها عن 3 ملايين ريال.

وأشارت بوابة التمويل، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي بمنصة منشآت، أنَّ المنشآت الصغيرة هي التي لديها من 6 إلى 49 موظفًا يعملون بدوام كامل، أو التي لا تقل إيراداتها عن 3 ملايين ولا تزيد عن 40 مليون ريال، أمّا المنشآت المتوسطة فتلك التي لديها من 50 إلى 249 موظفًا يعملون بدوام كامل أو التي لا تقل إيراداتها عن 40 مليون ريال، ولا تزيد عن 200 مليون ريال.

شروط التقدم بطلب تمويل

وأوضحت بوابة التمويل، عبر منصة منشآت، أنَّ هناك 8 أمور أساسية يجب مراعاتها عند التقدم بطلب تمويل عبر البوابة وهي:

- يجب أن تكون الجهة الراغبة في الحصول على تمويل أن تكون إحدى 3 أنواع إما:

منشأة متناهية الصغر - أو منشآة صغيرة - أو منشآة متوسطة.

- لا يمكن تقديم أكثر من طلب لنفس الجهة التمويلية ما دام الطلب السابق قيد الإجراء.

- يمكنك التقديم على أكثر من جهة تمويل بعد اكتمال تقديم الطلب ستعرض البوابة الجهات التمويلية المتطابقة مع المعايير الخاصة بالمنشأة وباستطاعة مقدّم الطلب اختيار جهة أو أكثر من تلك الجهات.

- يحق لجهة التمويل رفض منح العميل أي منتج تمويلي بشرط إيضاح سبب الرفض للعميل عبر البوابة.

- يعتمد اشتراط وجود القوائم المالية على نوع المنتج المقدم من شركاء البوابة من جهات التمويل؛ حيث يوجد منتجات تستلزم وجود قوائم مالية وأخرى لا تشترط ذلك.

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- يتم الدخول والتسجيل في البوابة عن طريق استخدام معلومات التسجيل للنفاذ الموحد «أبشر».

- رفع القوائم المالية في مرحلة تقديم الطلب يساعد جهات التمويل في تحديد الملاءة المالية لمقدم الطلب.

خطوات الاستفادة من منشآت

وحددت منصة منشآت، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خطوات الاستفادة من الخدمات التمويلية التي تقدمها وهي كالتالي:

- تسجيل الدخول في المنصة الإلكترونية باستخدام بوابة النفاذ الوطني الموحد.

- اختيار المنشأة وتعبئة نموذج طلب التمويل.

- إرسال الطلب إلى الجهات التمويلية المختارة.

- استقبال العروض من الجهات التمويلية.

- التعاقد وانتهاء مرحلة التمويل.

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