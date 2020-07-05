«الجوازات»: تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات للوافدين لمدة 3 شهور دون مقابل

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، صدور الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وعبر «إنفوجراف» على حسابها الرسمي بـ«تويتر»، قالت المديرية: امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتخفيف آثار جائحة «كورونا المستجد» على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

ولفتت المديرية، إلى تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين دون مقابل، إضافة إلى تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 شهور دون مقابل.

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إضافة إلى تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة لمدة 3 شهور دون مقابل.

وأكدت المديرية أن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

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