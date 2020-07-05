بالصور.. كتب رقم جواله على الجدران.. أمير عسير يوجه بضبط مخالف للذوق العام

وجه الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة «عسير كذا أجمل» التي أطلق أعمالها العام المنصرم.

ويأتي ذلك بعد كتابته لرقم جواله على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها؛ حيث طبقت الإجراءات القانونية.

وبيَّن رئيس مركز السودة عبدالله بن هشبل بأنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على المواطن وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه.

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وتأخذ مبادرة «عسير كذا أجمل» مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على ألا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية.

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