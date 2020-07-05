تركي بن طلال يطلق ساعة صحة

دشن أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، المشروع التاسع لمبادرة نشامى عسير بعنوان «ساعة صحة»، بواقع 54 ساعة لمدة شهرين بالشراكة مع إدارة تعليم عسير والبرنامج المشترك للدراسات العليا لطب الأسرة بخميس مشيط.

مهارات بدنية

يقوم فريق مختص بتنفيذ برامج بدنية وتثقيفية صحية عن بعد، وينشر يوميًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تزويد الأسر بمهارات بدنية صحية لشغل أوقاتهم ودعم مبادرة الأنشطة البدنية والصحية في المنزل.

برامج مختلفة

يعمل المشروع على رفع ثقافة المجتمع الصحية من خلال البداية بكافة شرائح المجتمع وتقديم برامج مختلفة تناسب جميع الأعمار وبأقل التكاليف، ويحقق المشروع الهدف الإستراتيجي الخيري لدعم ومساندة الأسر والمحتاجين، فيما يقدم مشروع «ساعة صحة» برامج توعوية صحية بالتزامن مع إطلاق خطة الكبح في غرفة إدارة أزمة كورونا للفئات الأكثر تأثرًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ويُقدم لهم نصائح إرشادية حول التعاملات الصحية التي يجب التقيد بها للحيلولة بينهم وبين الفايروس.

ويتمثل دور نشامى عسير في تأمين الدعم اللازم، وتزويد الجهة المنفذة بالمحتوى الصحي للتمارين الصحية والبدنية بشكل مستمر، مما يضمن استمرار البرامج بتجدد دائم.