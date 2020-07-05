شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخصين سرقا محال مواد غذائية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على شخصين تورطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية. صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم ، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مُرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن القبض على (مواطنين اثنين بالعقد الثالث من العمر )، تورطا بسرقة عدد من محال المواد الغذائية تحت التهديد بالسلاح الأبيض، و الاستيلاء على نحو (12000) ريال، و سرقة (8) مركبات، ضُبط (3) منها بعد الاسترشاد عليها في مدينة الدمام، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافةً، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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