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فيديو.. خالد ربيع يودع الباحة بعد تقرير نقص الخدمات
يخوض رحلة مهنية جديدة مع محطة تلفزيون جدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
ودع مراسل قناة الإخبارية في الباحة خالد ربيع، المنطقة متجهًا إلى رحلة مهنية جديدة مع محطة تلفزيون جدة.
خالد ربيع يودع الباحة:
وجاء ذلك بعد تقرير خالد ربيع بشأن نقص الخدمات في الباحة، والذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، فيما أطلق مواطنون وسمًا على موقع تويتر باسم “الباحة تودع خالد ربيع” تقديرًا لجهوده في نقل معاناة المواطنين في المنطقة.
وكتب خالد ربيع في تغريدة له عبر تويتر: بالحب والوفاء أودع منطقة الباحة التي تشرفت بخدمتها وخدمة سيدي الأمير حسام بن سعود، ستكون وجهتي القادمة إلى محطة تلفزيون جدة شكرًا للزملاء في تلفزيون الباحة الذين كانوا يعملون معي ليلًا ونهارًا حتى خارج أوقات الدوام الرسمي.
وأضاف: شكرًا لداعمي وأستاذي محمد الغامدي.. وداعًا الباحة.
تقرير نقص الخدمات:
وأحدث تقرير خالد ربيع حالة من الجدل بعد أن قال: إن هناك مشكلة تعانيها منطقة الباحة، وهي مقومات السياحة، فهناك قلّة في الفنادق وقلّة في المطاعم الشهيرة والمقاهي، بالإضافة إلى خدمة الاتصال والإنترنت في منطقة الباحة سيئة.
ورد عليه المذيع جبريل أبو دية بقوله: “زعلتنا أنه ليس هناك اتصال وإنترنت جيد، وأن عدد الفنادق قليل. نتمنى؛ والباحة واحدة من الوجهات المهمة سياحيًّا، أن تكونوا على استعداد لاستقبال المزيد من القادمين من الضيوف إليكم”.جديد الأخبار
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