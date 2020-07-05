5 بنود تلخص تمديد صلاحية التأشيرات والإقامات

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الجوازات السعودية، أنه امتدادًا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لتخفيف آثار جائحة كورونا المستجد على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تمديد عدد من المبادرات المتعلقة بالتأشيرات والإقامات للوافدين.

وسلطت الجوازات عبر إنفوجرافيك نشرته على حسابها بموقع تويتر، الضوء على تفاصيل هذا القرار حيث جاء كما يلي:

وصرّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، لتخفيف آثار جائحة كورونا على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين، والأنشطة الاقتصادية في المملكة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع انتشاره؛ فقد صدرت الموافقة الكريمة على التالي:

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تمديد صلاحية التأشيرات:

1 – تمديد ‏صلاحية تأشيرة الخروج النهائي للوافدين، وذلك بدون مقابل.

2 – ‏تمديد صلاحية الإقامة المنتهية للوافدين الموجودين خارج المملكة بتأشيرة الخروج والعودة، ‏والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

3 – ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة للوافدين التي لم تستغل، ‏وذلك خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

4 – ‏تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة لجميع الوافدين الموجودين خارج المملكة، والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

5 – ‏تمديد صلاحية مدة الإقامة للوافدين الموجودين داخل المملكة والقادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة، لمدة (3) أشهر بدون مقابل.

وأوضح المصدر، أنه وفقًا لمضمون الأمر الملكي الكريم فإن هذه الاستثناءات تخضع للمتابعة المستمرة والتغيير وفق ما تقتضيه الحاجة.

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