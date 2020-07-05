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السعودية تسجل درجات حرارة مرتفعة غدًا والأحساء 47
رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.
وتوقعت الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية والجوف والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة الرياض والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة.
كما توقعت الأرصاد سماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب المملكة، تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان عسير والباحة.
درجات الحرارة غدًا:
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل الأحساء 47 مئوية كأعلى درجة حرارة في المملكة، بينما تسجل تبوك والقريات أدنى درجة حرارة بـ21 درجة مئوية.
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