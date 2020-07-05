المرور: إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهم في سهولة الحركة

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال المرور السعودي: إن إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار يسهم في سهولة الحركة المرورية.

وأوضح المرور، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد، أن إعطاء الأفضلية لمن بداخل الدوار حق من حقوق الطريق التي يجب الالتزام بها.

كما شدد المرور على أن عدم إعطاء الأفضلية للمركبات التي بداخل الدوار من قبل المركبات التي خارجه في حالة عدم وجود إشارات ضوئية أو رجل أمن يوجه السير، مخالفة مرورية وردت عقوبتها بجدول المخالفات رقم (4)، لافتًا إلى أن عقوبة تلك المخالفة لا تقل غرامتها عن 500 ريال.

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اشتراطات وضوابط التظليل:

كما حدد المرور اشتراطات التظليل في أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية، ولا عاكسًا للصورة (على هيئة مرآة) ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها مما يحد من درجة الشفافية.

وأضاف أنه ينبغي أن يكون التظليل من الأنواع المسموح بها داخل السعودية، والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة، وفق ما تحدده الجهات المختصة.

الأجزاء المسموح بتظليلها:

وفيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها، أوضح المرور أنه يسمح بوضع تظليل شفاف يمكن من خلاله رؤية من بداخل المركبة؛ بحيث تكون شفافية التظليل لا تزيد عن المتعارف عليه محليًّا بـ(زيرو تو) (02)، وأن يقتصر وضع التظليل على الزجاج الجانبي للمقاعد الخلفية فقط.

وأضاف المرور أنه لا يسمح بوضع أي تظليل على الزجاج الجانبي الأمامي للسائق والمرافق إلا في الحالات المرضية الخاصة.

المركبات المسموح بتظليلها:

وبالنسبة للمركبات المسموح بتظليلها، أوضح المرور أنه يمكن تظليل المركبات التي لها قمرة قيادة (غمارة) ومقاعد خلفية وأبواب جانبية أو خلفية ومخصصة لنقل الأشخاص، بينما لا يسمح تمامًا به في مركبات الأجرة العامة (الليموزين) ومركبات التأجير اليومي، والمركبات الرياضية (باب واحد) والتي لا تتسع إلا للسائق والمرافق، لكن إذا كان بها مقاعد خلفية ولها زجاج منفصل فيسمح بتظليل الجزء الخاص بالمقاعد الخلفية.

وبحسب الإدارة، لا يمكن تظليل مركبات نقل البضائع، ولا الحافلات التي تعمل بأجر داخل المدن.

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