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أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم (الأحد)، بتسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة.
وأضاف أن 311 شخصًا غادروا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.
441 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 15.941وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-05
أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم (الأحد)، بتسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة.
وأضاف أن 311 شخصًا غادروا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
10:01 PM
حصيلة الوفيات وصلت إلى 952
أفاد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء فيروس كورونا في الجزائر جمال فورار، اليوم (الأحد)، بتسجيل 441 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 15941 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشار "فورار" في المؤتمر الصحفي اليومي إلى تسجيل 6 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 952 وفاة.
وأضاف أن 311 شخصًا غادروا المستشفيات بعد خضوعهم للعلاج، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 11492 حالة.
، 441 حالة جديدة .. إصابات "كورونا" ترتفع في الجزائر إلى 15.941 ،
المصدر : الخليج 365
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