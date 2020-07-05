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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.
فيروس كورونا الجديد
الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-07-05
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
07:18 PM
ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1164 إصابة.
وقال وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر: إن الحالات الجديدة تعود لـ 8 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات قادمين عبر الحدود، أحدهم أردني واثنان أجانب، وحالة مخالطة لشخص مصاب.
، الأردن: 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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