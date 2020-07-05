، "إسلامية جازان": عازف العود ليس إمامًا.. وسنتخذ إجراءات ضد المغرد ،

محمد بن مسعود - الدمام - الفرع أعد ملفًّا كاملاً بالقضية لرفعه للجهات المختصة مطالبًا بحقه ضد الناشر

أكد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان أن المقطع الذي نُشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين في موقع التواصل الاجتماعي لشخص يعزف على آلة عود، موضحًا أنه إمام أحد مساجد محافظة صبيا، عارٍ من الصحة، مؤكدًا أنه بصدد مقاضاة المغرد المسيء.

وقال في بيان له إنه إشارة إلى المقطع الذي نشر عبر حساب أحد الأشخاص المغرضين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن إمام لأحد مساجد محافظة صبيا يقوم بالعزف على آلة العود، على حد زعمه، فإن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان يؤكد أن الشخص الذي ظهر في المقطع ليس من منسوبي أي مسجد من المساجد التي يشرف عليها الفرع، وأن ما تم تداوله عارٍ من الصحة.

ونبّه الفرع إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية كافة، وسيعمل على تجهيز ملف كامل بالقضية لرفعها للجهات المختصة مطالبًا بحقه ضد من قام بنشر هذا المقطع.

فهد كاملي جازان

قاسم الخبراني الرياض