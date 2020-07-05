محمد بن مسعود - الدمام - عدد المرضى يرتفع إلى 1.188 سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة. 05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 09:19 PM Advertisements عدد المرضى يرتفع إلى 1.188 تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا" تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا" سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة. وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا" ،

المصدر : الخليج 365

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