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سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 09:19 PM
عدد المرضى يرتفع إلى 1.188تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا"
سجَّلت تونس إصابتَين جديدتَين بفيروس كورونا المستجد لوافدتَين من الخارج؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة.
وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم الأحد أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.
، تونس: إصابتان جديدتان بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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