السعودية اليوم / لقاء تعريفي لآلية رصد ساعات أنشطة شاغلات الوظائف التعليمية بتعليم الشرقية



الدمام 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

نظمت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ، لقاءً افتراضيًا بعنوان " اللقاء التعريفي الثاني لآلية رصد ساعات أنشطة النمو المهني المتحققة لشاغلات الوظائف التعليمية في المكاتب والمدارس " ضمن الخطة الإجرائية للجنة رصد أنشطة التطوير المهني المحققة لشاغلي الوظائف التعليمية.

ويهدف اللقاء إلى التعريف بالتعميم الوزاري المتضمن استعراض آلية رصد ساعات أنشطة النمو المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة خدمتهم السابقة بجميع الإدارات والجهات ذات العلاقة ، وحث شاغلي الوظائف التعليمية على التنافس والتميز وتحقيق مبدأ المساواة والعدل في الحوافز ، لاعتماده على مدى الكفاءة المهنية والجودة في الأداء ، والتشجيع على الالتحاق ببرامج التطوير المهني لضمان تحسين نواتج التعلم.

وأكدت المساعد للشؤون التعليمية واللجنة التنفيذية "بنات" بتعليم الشرقية فاطمة الفهيد ، على ضرورة رصد ساعات التطوير المهني المتحققة لشاغلي الوظائف التعليمية خلال مدة إقامتهم السابقة ، لتحقيق الحد الأدنى من النقاط المخصصة للتطوير المهني التي تعتد شرطا من شروط الترقي بين الرتب ، ليتسنى استكمال أعمال احتساب الترقيات وفقًا لنظام الترقيات لشاغلات الوظائف التعليمية .

من جانبها ، تحدثت مديرة إدارة الإشراف التربوي هيفاء بن خميس عن الضوابط العامة لرصد ساعات أنشطة التطوير المهني المتحققة وشروط اعتمادها والإجراءات المتبعة في كيفية احتساب ساعاتها .

فيما تناول عدد من المشرفات محاور اللقاء أبرزها طرح أنشطة التطوير المهني المعتمدة وضوابطها ، وأبرز الإيضاحات الواردة حول استفسارات تعميم رصد ساعات أنشطة التطوير المهني ، والضوابط المعتمدة لقبول الشهادات من مراكز التدريب الأهلية ، وعدة نماذج من شهادات تدريبية للإيضاح والشرح ، وتحديد الأدوار لكل من شاغلات الوظائف التعليمية والرئيس المباشر في آلية رصد ساعات أنشطة التطوير المهني لنظام "فارس" وفقًا للضوابط الواردة في تعميم الرصد.

وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات أهمها حث قائدات المدارس على نشر التعميم وتوقيع المعنيات بالعلم ، وضرورة بناء خطة تنفيذية داخلية ، والتأكيد على عقد اجتماع لمنسوبات المدرسة .

وفي ختام اللقاء أجيب على التساؤلات المطروحة من قبل الحاضرات عبر البرنامج الافتراضي تجاه كل ما يتعلق بضوابط رصد النمو المهني واحتساب نقاطه .

// انتهى //

22:05ت م

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