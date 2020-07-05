السعودية اليوم / "واس" توثق المناظر الطبيعية والمشاهد الخلابة برجال ألمع



محايل 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

رصدت عدسة " واس " خلال جولتها على عدد من القرى والبلدات التابعة لمحافظة رجال ألمع عددا من المناظر الطبيعية والمشاهد الخلابة وتحول الطبيعة إلى بساط أخضر .

وأسهمت الأمطار الغزيرة في تلطيف الأجواء ، حيث وثقت " واس " أعدادا كبيرة من الأسر المستمتعة بالأجواء الجميلة وسط زخات المطر وانهمار الشلالات وجريان الأودية خاصة بجنوب المحافظة التي شهدت كميات من المطر وحبات من البرد .

// انتهى //

21:59ت م

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