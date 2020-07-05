السعودية اليوم / رئيس بلدية طريف يقف على أعمال سفلتة حي العزيزية



طريف 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

وقف رئيس بلدية محافظة طريف المهندس عثمان الضبعان ميدانيًا اليوم، على أعمال سفلتة حي العزيزية بالمحافظة للتأكد من سير العمل وعدم وجود أية عقبات تعيق سير المشروع .

وأكد الضبعان في ختام جولته على سرعة الإنجاز ومضاعفة الجهد مع ضرورة التقيد والالتزام بالجودة والاشتراطات والعمل على تلافي العقبات والمعوقات كافة، وإيجاد حلول جذرية لتسهيل إنجاز المشروعات وضمان استكمالها وفق الخطط الموضوعة.

// انتهى //

21:58ت م

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