السعودية اليوم / إدارة تفتيش الموارد البشرية في رفحاء تنفذ جولات لمراقبة تطبيق قرارات التوطين



رفحاء 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

نفذت إدارة التفتيش بمحافظة رفحاء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم جولات وحملات رقابية موسعة على الأنشطة التجارية الموطنة للتأكد من التزام الأنشطة بقرارات التوطين و"البروتوكلات" الصحية.

وأضح مدير التفتيش برفحاء مشاري بن حماد الشمري أن الحملات مستمرة في جميع الأنشطة التجارية لمتابعة التوطين، ودعا الشمري في حال وجود ملحوظات أو مخالفات إلى الإبلاغ عن طريق تطبيق "معا للرصد"عبر الأجهزة الذكية أو عن طريق الاتصال على هاتف خدمة العملاء الرقم 19911.

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21:37ت م

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