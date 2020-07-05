السعودية اليوم / محافظ ضباء يلتقي مدير فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك



تبوك 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

التقى محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي في مقر المحافظة اليوم , بمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك منيف هابس الحربي ، الذي يزور المحافظة للوقوف على احتياجات الجهات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمحافظة .

وجرى خلال اللقاء استعراض ما يقدم من خدمات وبرامج للمستفيدين بالمحافظة والقرى التابعة لها من قبل الفرع , بالإضافة إلى مناقشة احتياجات الجهات التابعة للوزارة وسبل تعزيز وتطوير البرامج المقدمة من الفرع لتحقيق أعلى مستويات الجودة لخدمة أبناء المحافظة.

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21:26ت م

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