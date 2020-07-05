السعودية اليوم / المغرب تسجل 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

سجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 373 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 9725 حالة بعد تعافي 235 شخصاً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 235 بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

// انتهى //

21:11ت م

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الرباط 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واسسجلت المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية 373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 14215.وأوضحت وزارة الصحة المغربية في بيان لها أن عدد حالات الشفاء وصلت إلى 9725 حالة بعد تعافي 235 شخصاً، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 235 بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.// انتهى //21:11ت م0214

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