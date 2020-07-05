

جدة 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

باشر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة اليوم مخالفة ممارسة مهنة صيد الأسماك بشباك نايلون "محظورة" بمركز الشعيبة ، وضبط المخالفون وبحوزتهم شباك الصيد ومشكات واتخذ اللازم حيال ما يقتضيه الموقف .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة سعيد بن جار الله الغامدي ، أن فرق المراقبة الميدانية مارست أعمالها حيال هذه المخالفات التي تضر بالثروة السمكية ، حيث قامت باستخراج عدد من أدوات الصيد غير النظامية من نوع السخاوي "القراقير " بمركز ثول وجاري العمل على استكمال الإجراءات النظامية لإتلافها .

وبين أن مهام فرق المراقبة بالفرع شملت ضبط مخالفات صيد من مواطنين ومقيمين بمحافظة رابغ وبحوزتهم ٢٧ شبكة صيد مخالفة "الأشورة"، وذلك بالتعاون مع حرس الحدود بالمحافظة .

وأفاد المهندس الغامدي بتحرير محضر ضبط واستلام المخالفة من حرس الحدود بالشعيبة جدة ، وحرس الحدود بمركز مرسى السرج ونقطة الخرار ومركز السطح ومركز مستورة في رابغ ، ومصادرة أدوات الصيد المخالفة ، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها, مؤكدا استمرار وتكثيف الجولات الرقابية لأفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة للحد من مخالفات نظام الصيد البحري حفاظاً على الثروة السمكية بالمنطقة .

// انتهى //

20:16ت م

0210





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بمكة المكرمة يباشر مخالفات صيد الأسماك بالشعيبة وثول ورابغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.