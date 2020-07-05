السعودية اليوم / مصرع ستة أشخاص وإنقاذ 14 آخرين جراء حادث قارب في نيجيريا



أبوجا 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

لقي ستة أشخاص مصرعهم، وعُدّ آخر مفقودًا، وإنقاذ 14 آخرين، بعد حادث قارب وقع بمحافظة لاغوس، كان بداخله 21 شخصًا منهم القبطان، وفقًا للسلطات المحلية .

وأوضحت هيئة الممرات المائية لمحافظة لاغوس أن الحادث وقع بالقرب من إيكورودو خارج لاغوس، وأن القارب اصطدم ليلاً بجسم غير مرئي في الممر المائي، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وتصدر حكومة لاغوس تحذيرات متكررة لمالكي القوارب والركاب من خطورة السفر ليلا في الممرات المائية الداخلية في المحافظة.

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19:59ت م

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