السعودية اليوم / مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن يقلد العميد الدويش رتبته الجديدة



الرياض 14 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 05 يوليو 2020 م واس

قلد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن اللواء عبدالعزيز بن زيد المسعد اليوم ، العميد سعود بن بندر الدويش مدير إدارة العمليات في الإدارة ، رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

‎وعبر اللواء سعود الدويش عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمة، داعيًا الله – عز وجل – أن يكون عند حسن الظن، وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم الملك والوطن، مقدرًا لمدير الإدارة العامة لدوريات الأمن تقليده رتبته الجديدة .

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19:59ت م

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