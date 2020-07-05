السعودية | أمين العاصمة المقدسة يرأس اجتماع أعمال اللجنة الإشرافية لحج ١٤٤١ هـ

المناطق - واس

رأس معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم, اجتماعاً مرئياً لمناقشة خطة أعمال موسم الحج لهذا العام 1441هـ , بحضور وكلاء الأمانة ومديري العموم.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بموسم حج هذا العام، إلى جانب خطة عمل مراكز الخدمات الميدانية وعملية تأمين جميع احتياجات تلك المراكز من عمالة ومعدات لتمكينها من القيام بواجبها على أكمل وجه.

وشدد معاليه على أهمية إدراك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع لنيلهم شرف خدمة الحجاج، مؤكداً أن الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- تجند طاقاتها المالية والبشرية كافة لهذه المناسبة الإسلامية العظيمة كل عام.

وأبان أن موسم الحج لهذا العام سيكون بإذن الله حجاً آمناً وصحياً باتخاذ الإجراءات الاحترازية للمحافظة على سلامة الجميع في ظل الظروف الاستثنائية واستمرار الجهود من مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج لمكافحة جائحة كورونا، مشيراً إلى أن لدى الأمانة خطط تنفيذية استثنائية لحج هذا العام.

