شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تسجل حالتي كورونا والإجمالي 1188 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت تونس إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد لوافدتين من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1188 إصابة مؤكدة . وأفادت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن حالات التعافي قد ارتفعت إلى 1048 حالة، بينما استقر عدد المتوفين عند 50 حالة وفاة.

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