شكرا لقرائتكم خبر عن الشمالية .. 23 مخالفة وإغلاق محل ومصادرة 1583 كيلو مواد غذائية والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت حملة بلدية شرق عرعر عن إغلاق محل تجاري وتحرير 13 مخالفة صحية مختلفة ومصادرة نحو 1500 كجم من المواد الغذائية، فيما أسفرت حملة بلدية غرب عرعر عن تحرير 10 مخالفات ومصادرة 83 كجم لمواد غذائية بسبب تدني مستوى النظافة.
وأكد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري أن الأمانة وجميع البلديات التابعة لها مستمرة في رصد ومخالفة كل من يتهاون في تطبيق اللوائح والاشتراطات الصحية التي تتعلق بصحة المواطن والمقيم.
فيما تواصل بلدية الشريم التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن خطتها وبرامجها التطويرية لتحسين المشهد والكفاءة وتقديم الخدمات اللازمة للمستفيدين أعمالها في ،من خلال أعمال صيانة وإعادة تحسين الأرصفة،وأعمال النظافة العامة للشوارع والميادين والساحات والأحياء من أجل تحسين المظهر العام،بالإضافة إلى إستكمال أعمال نظافة الأحواض وتهذيب الأشجار في الجزر الوسطية داخل الاحياء والطريق الدولي،وأعمال صيانة الحدائق والساحات العامة وتحسينها.
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