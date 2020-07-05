- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم فيديو.. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون داخل دعاسات بلاستيكية! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون داخل دعاسات بلاستيكية!
متابعات الخليج 365 - الرياض
أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع مكافحة المخدرات، محاولة لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن إرسالية تحتوي على “دعاسات بلاستيكية”.
ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية إحباط عملية تعريب المخدرات.
وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مخبأة في “دعاسات بلاستيكية”.
وأكدت مصادر أمنية أن المضبوطات تم إخفاؤها داخل طبقات الدعاسات بطريقة فنية، وتم الكشف عنها جميعًا، وفقًا لـ”الإخبارية”.
كما تم القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 3 بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.
شاهد.. إحباط محاولة تهريب 360 ألف حبة كبتاجون في تبوك
5 أضرار كارثية للكبتاجون
فيديو.. الجمارك تحبط تهريب 1.5 مليون حبة كبتاجون
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون داخل دعاسات بلاستيكية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.