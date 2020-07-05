فيديو.. إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون داخل دعاسات بلاستيكية!

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أحبط جمرك ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع مكافحة المخدرات، محاولة لتهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون، كانت مُخبأة ضمن إرسالية تحتوي على “دعاسات بلاستيكية”.

ونشرت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الأحد، مقطع فيديو لعملية إحباط عملية تعريب المخدرات.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأحد، من إحباط تهريب أكثر من مليوني حبة كبتاجون مخبأة في “دعاسات بلاستيكية”.

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وأكدت مصادر أمنية أن المضبوطات تم إخفاؤها داخل طبقات الدعاسات بطريقة فنية، وتم الكشف عنها جميعًا، وفقًا لـ”الإخبارية”.

كما تم القبض على مستقبلي هذه الكمية وعددهم 3 بالتنسيق مع مكافحة المخدرات.

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