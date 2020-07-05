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جولة تفتيشية للتأكد من تطبيق التوطين في عسير بمشاركة الشهراني
لتمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص وظيفية
متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - عسير
نفذت إدارة التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير جولةً تفتيشية على أحد المراكز التجارية بأبها، بقيادة مدير عام الفرع هادي بن عائض الشهراني؛ وذلك للتحقق من التزام المحلات بقرارات التوطين.
والتقى الشهراني خلال الجولة بموظفي وموظفات القطاع الخاص للتأكد من التزام أصحاب المحلات بالتوطين وبحقوق الموظف وتهيئة بيئة عمل مناسبة، حرصًا على أن تكون المنطقة من أولى المناطق تطبيقًا للقرارات الصادرة لتمكين أبناء الوطن من الحصول على فرص وظيفية في هذه الأنشطة.
وأوضح الشهراني أن الحملات مستمرة في جميع محافظات المنطقة، حاثًّا المواطنين الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد” عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911، وسيتم التعامل الفوري مع جميع البلاغات لتحسين وتطوير بيئة سوق العمل بمنطقة عسير.
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