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ضبط 21 مخالفًا لنظام صيد الأسماك في جدة ورابغ

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2020-07-05

ضبط 21 مخالفًا لنظام صيد الأسماك في جدة ورابغ

تم تسليمهم ووسائل الصيد إلى الجهات المعنية

متابعات الخليج 365 - جدة

ضبطت الفرق التفتيشية لوزارة البيئة والمياه والزراعة 21 مخالفًا لنظام صيد الأسماك في محافظتي جدة ورابغ.

وأكدت إمارة منطقة مكة المكرمة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه تم تسليم المخالفين ووسائل الصيد إلى الجهات المعنية؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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ونشرت الإمارة صورًا تبين عملية ضبط مخالفي نظام صيد السمك في جدة ورابغ.

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