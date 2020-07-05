رئيس جامعة بيشة يباشر عمله ويبحث الاستعداد للقبول الجامعي

2020-07-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

باشر رئيس جامعة بيشة، الأستاذ الدكتور محمد بن محسن صفحي، الأحد، مهام عمله رئيسًا للجامعة حيث استهل أعماله باجتماع مع وكلاء الجامعة، رفع خلاله الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة بمناسبة الموافقة السامية على تعيينه رئيسًا لجامعة بيشة.

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تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية:

ودعا الجميع إلى مواصلة السير نحو تطوير وتحسين جودة العملية التعليمية بالجامعة والمساهمة في تعزيز دور الجامعة كمؤسسة تعليمية وثقافية تساهم بفاعلية في صناعة التنمية لهذا الوطن. مؤكدًا على الدور الريادي المنتظر تجاه المجتمع المحلي ومد جسور التعاون مع مختلف الفئات وخدمة المجتمع الذي تنتمي له الجامعة، مما يمثل جزاءً من خدمة الوطن الغالي والقيادة الرشيدة. مشيرًا إلى أن من أهداف إنشاء الجامعات المساهمة في تنمية المناطق والمحافظات التي توجد بها.

الاستعداد للقبول الجامعي:

كما بحث الاجتماع عددًا من الموضوعات الحالية والمستقبلية، ومنها الاستعداد للقبول الجامعي للعام المقبل في مرحلة البكالوريوس والدبلوم، والاطلاع على سير العملية التعليمية في الفصل الدراسي الصيفي، وكذلك استعدادات الكليات لبدء العام الجامعي 1441- 1442هـ.

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