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بتوجيه أمير عسير.. مخالف لائحة الذوق العام بالسودة في قبضة الأمن
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
وجه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بالقبض على مواطن خالف لائحة الذوق العام وأهداف مبادرة “عسير كذا أجمل”، التي أطلق سموه أعمالها العام المنصرم.
ويأتي ذلك بعد كتابة الشخص لرقم جواله على أحد الجدران، في مركز السودة غربي أبها حيث طبقت الإجراءات القانونية.
وبين رئيس مركز السودة، عبدالله بن هشبل، بأنه تم تنفيذ توجيه أمير منطقة عسير والقبض على متابعات الخليج 365 وتحرير مخالفة الذوق العام بحقه، وأخذ الإقرار اللازم عليه بعدم العودة لما بدر منه.
وتأخذ مبادرة “عسير كذا أجمل” مرجعها من لائحة المحافظة على الذوق العام، التي نصت مادتها الخامسة على أن “لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران مكان عام، أو أي من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل؛ ما لم يكن مرخصًا بذلك من الجهة المعنية”.
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