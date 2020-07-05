، 9 شركات طيران عربية فقط عادت إلى الأجواء.. تعرف عليها ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
علقت منذ مارس الماضي أكثر من 58 شركة طيران عربية وطنية وخاصة بإجمالي أكثر من 1200 طائرة تنقل سنويًّا نحو 225 مليون مسافر، فضلاً عن 7 ملايين طن من الشحنات الجوية؛ وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 في العالم.
وبعد إغلاق المائة يوم عادت بعض شركات الطيران العربية رحلاتها إلى العالم بعد السماح بعودة الطيران في بعض الأجواء؛ ومنها:
طيران الإمارات
تعد أول دولة عربية تعيد فتح الأجواء مع العالم؛ حيث عادت شركات طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية، إلى العمل مرة أخرى، وانطلقت من مطارات دولة الإمارات إلى العالم مع الاحترازات الصحية؛ أبرزها إجراء الفحص المسبق وتحليل التأكد من الخلو من الفيروس بشرط ألا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة.
الطيران المصرية
قررت مصر إعادة فتح الأجواء؛ حيث عادت شركات مصر للطيران والنيل وإير كايرو للعمل مجددًا مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر وتوفير الإقرارات الصحية بمطارات المغادرة وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية.
البحرين تعود
استأنفت شركة طيران الخليج في مملكة البحرين رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كلٍّ من: أثينا والقاهرة، مع إلزام الوافدين بتعبئة استمارة الإقرار الصحي فإن جميع المسافرين القادمين سيخضعون لعزل ذاتي أو حجر صحي مدته 14 يومًا.
الطيران التونسية
كما فتحت تونس مطاراتها أمام حركة الطيران الدولية وبالذات شركة الطيران التونسية في العمل، كما استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من أوروبا.
9 شركات طيران عربية فقط عادت إلى الأجواء.. تعرف عليهاخالد خليل الخليج 365 2020-07-05
علقت منذ مارس الماضي أكثر من 58 شركة طيران عربية وطنية وخاصة بإجمالي أكثر من 1200 طائرة تنقل سنويًّا نحو 225 مليون مسافر، فضلاً عن 7 ملايين طن من الشحنات الجوية؛ وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 في العالم.
وبعد إغلاق المائة يوم عادت بعض شركات الطيران العربية رحلاتها إلى العالم بعد السماح بعودة الطيران في بعض الأجواء؛ ومنها:
طيران الإمارات
تعد أول دولة عربية تعيد فتح الأجواء مع العالم؛ حيث عادت شركات طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية، إلى العمل مرة أخرى، وانطلقت من مطارات دولة الإمارات إلى العالم مع الاحترازات الصحية؛ أبرزها إجراء الفحص المسبق وتحليل التأكد من الخلو من الفيروس بشرط ألا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة.
الطيران المصرية
قررت مصر إعادة فتح الأجواء؛ حيث عادت شركات مصر للطيران والنيل وإير كايرو للعمل مجددًا مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر وتوفير الإقرارات الصحية بمطارات المغادرة وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية.
البحرين تعود
استأنفت شركة طيران الخليج في مملكة البحرين رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كلٍّ من: أثينا والقاهرة، مع إلزام الوافدين بتعبئة استمارة الإقرار الصحي فإن جميع المسافرين القادمين سيخضعون لعزل ذاتي أو حجر صحي مدته 14 يومًا.
الطيران التونسية
كما فتحت تونس مطاراتها أمام حركة الطيران الدولية وبالذات شركة الطيران التونسية في العمل، كما استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من أوروبا.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
04:51 PM
بعد تعليق 100 يوم
علقت منذ مارس الماضي أكثر من 58 شركة طيران عربية وطنية وخاصة بإجمالي أكثر من 1200 طائرة تنقل سنويًّا نحو 225 مليون مسافر، فضلاً عن 7 ملايين طن من الشحنات الجوية؛ وذلك بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 في العالم.
وبعد إغلاق المائة يوم عادت بعض شركات الطيران العربية رحلاتها إلى العالم بعد السماح بعودة الطيران في بعض الأجواء؛ ومنها:
طيران الإمارات
تعد أول دولة عربية تعيد فتح الأجواء مع العالم؛ حيث عادت شركات طيران الإمارات والاتحاد وفلاي دبي والعربية، إلى العمل مرة أخرى، وانطلقت من مطارات دولة الإمارات إلى العالم مع الاحترازات الصحية؛ أبرزها إجراء الفحص المسبق وتحليل التأكد من الخلو من الفيروس بشرط ألا تتجاوز صلاحية نتيجة الفحص 72 ساعة قبل موعد إقلاع الطائرة.
الطيران المصرية
قررت مصر إعادة فتح الأجواء؛ حيث عادت شركات مصر للطيران والنيل وإير كايرو للعمل مجددًا مع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها مصر وتوفير الإقرارات الصحية بمطارات المغادرة وتوقيعها من قبل الراكب قبل الصعود على كل رحلة دولية.
البحرين تعود
استأنفت شركة طيران الخليج في مملكة البحرين رحلاتها المجدولة المباشرة إلى كلٍّ من: أثينا والقاهرة، مع إلزام الوافدين بتعبئة استمارة الإقرار الصحي فإن جميع المسافرين القادمين سيخضعون لعزل ذاتي أو حجر صحي مدته 14 يومًا.
الطيران التونسية
كما فتحت تونس مطاراتها أمام حركة الطيران الدولية وبالذات شركة الطيران التونسية في العمل، كما استقبل مطار قرطاج أولى الرحلات قادمة من أوروبا.
، 9 شركات طيران عربية فقط عادت إلى الأجواء.. تعرف عليها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر 9 شركات طيران عربية فقط عادت إلى الأجواء.. تعرف عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.