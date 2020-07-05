اخبار السعوديه

وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لذوي العميد متقاعد "العنزي"

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements
محمد بن مسعود - الدمام - عبر برقية بعثها لمدير مرور منطقة الجوف وأشقاء الفقيد

قدم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ عزاءه ومواساته في وفاة العميد متقاعد نايف بن عبدالمحسن العنزي، عبر برقية بعثها إلى مدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي وأشقائه، سائلًا الله أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العنزي" عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته، والتي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 08:35 PM

عبر برقية بعثها لمدير مرور منطقة الجوف وأشقاء الفقيد

Advertisements
وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لذوي العميد متقاعد "العنزي"
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

قدم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ عزاءه ومواساته في وفاة العميد متقاعد نايف بن عبدالمحسن العنزي، عبر برقية بعثها إلى مدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي وأشقائه، سائلًا الله أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العنزي" عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته، والتي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم.

الكلمات المفتاحية

، وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لذوي العميد متقاعد "العنزي" ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لذوي العميد متقاعد "العنزي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا