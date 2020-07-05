، وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لذوي العميد متقاعد "العنزي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر برقية بعثها لمدير مرور منطقة الجوف وأشقاء الفقيد

قدم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ عزاءه ومواساته في وفاة العميد متقاعد نايف بن عبدالمحسن العنزي، عبر برقية بعثها إلى مدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي وأشقائه، سائلًا الله أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأعربت أسرة "العنزي" عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته، والتي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم.