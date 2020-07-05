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قدم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ عزاءه ومواساته في وفاة العميد متقاعد نايف بن عبدالمحسن العنزي، عبر برقية بعثها إلى مدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي وأشقائه، سائلًا الله أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة "العنزي" عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته، والتي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم.
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 08:35 PM
عبر برقية بعثها لمدير مرور منطقة الجوف وأشقاء الفقيد
قدم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الأحد؛ عزاءه ومواساته في وفاة العميد متقاعد نايف بن عبدالمحسن العنزي، عبر برقية بعثها إلى مدير مرور منطقة الجوف العميد نهار بن عبدالمحسن العنزي وأشقائه، سائلًا الله أن يشمله بمغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
وأعربت أسرة "العنزي" عن شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على تعازيه ومواساته، والتي كان لها الأثر الطيب في تخفيف مصابهم.
، وزير الداخلية يقدم واجب العزاء لذوي العميد متقاعد "العنزي" ،
المصدر : الخليج 365
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