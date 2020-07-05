، "بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية ،

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أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاثة منشآت غذائية أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ وذلك لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إغلاق ورشة داخل حي سكني وسكن عمال دون بيانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وفي التفاصيل، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأتَين غذائيتَين لوجود مستودع غير مرخص، يتم فيه التحضير وتخزين المواد الغذائية بدرجة حرارة مرتفعة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.
وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، والحد من أخطار انتشاره.
فيروس كورونا الجديد
05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 08:30 PM
تأتي الحملات ضمن التدابير الاحترازية للحد من انتشار كورونا"بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية
أغلقت بلدية محافظة ينبع ثلاثة منشآت غذائية أثناء جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية؛ وذلك لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والتعليمات الوقائية والاحترازية، إضافة إلى إغلاق ورشة داخل حي سكني وسكن عمال دون بيانات، بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
وفي التفاصيل، أسفرت الحملة عن إغلاق منشأتَين غذائيتَين لوجود مستودع غير مرخص، يتم فيه التحضير وتخزين المواد الغذائية بدرجة حرارة مرتفعة، وعدم الالتزام بالتعليمات الوقائية والاحترازية.
وتأتي تلك الحملات ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد، والحد من أخطار انتشاره.
، "بلدية ينبع" تغلق 6 منشآت لعدم تقيُّدها بالاشتراطات الصحية والوقائية ،
المصدر : الخليج 365
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