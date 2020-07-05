محمد بن مسعود - الدمام - تسعى إدارة مانشستر يونايتد إلى الظفر بخدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، حيث تستعد لتقديم عرض رسمي من أجله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، الأحد، إلى أن بن ناصر قد ينتقل إلى الأولد ترافورد بالموسم القادم، بطلب من النرويجي أولي سولشاير مدرب الفريق.

ومن المتوقع أن يوافق ميلان على بيع لاعبه العربي بنهاية الموسم، في حال وصول عرض بقيمة 50 مليون يورو على الأقل، بعد تألقه اللافت بالفترة الماضية.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 08:14 PM Advertisements اليونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للجزائري "بن ناصر" اليونايتد يستعد لتقديم عرض رسمي للجزائري "بن ناصر" تسعى إدارة مانشستر يونايتد إلى الظفر بخدمات الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب ميلان، حيث تستعد لتقديم عرض رسمي من أجله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "صن" الإنجليزية، الأحد، إلى أن بن ناصر قد ينتقل إلى الأولد ترافورد بالموسم القادم، بطلب من النرويجي أولي سولشاير مدرب الفريق.

ومن المتوقع أن يوافق ميلان على بيع لاعبه العربي بنهاية الموسم، في حال وصول عرض بقيمة 50 مليون يورو على الأقل، بعد تألقه اللافت بالفترة الماضية. الكلمات المفتاحية

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المصدر : الخليج 365

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