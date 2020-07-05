، بريطانيا.. إصابة 516 شخصًا جديدًا بـ"كورونا" ووفاة 22 ،

محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى وصل إلى 285.416

أفادت وزارة الصحة البريطانية، اليوم (الأحد)، بأن عدد الوفيات المؤكدة بفيروس كورونا زاد 22 حالة ليصل إلى 44220 في المجمل.

وأضافت الوزارة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 516 حالة ليبلغ 285.416.

ووفقًا لإحصاء لـ"رويترز": فإن عدد الوفيات المشتبه بأنها ناجمة عن الإصابة بالفيروس يصل العدد إلى 54 ألفًا.فيروس كورونا الجديد