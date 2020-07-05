شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: القبض على أمير سعودي بارز ووزير الحرس الوطني السابق بعد محاصرته داخل قصره.. لن تصدق من هو وما سبب توبيخه لـ"محمد بن سلمان" .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:١٢ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

كشف مغرد قطري شهير ، تفاصيل إلقاء جهاز الاستخبارات السعودي القبض على أحد أمراء العائلة المالكة، وذلك بعد رفضه المثول لاستدعاء من قبل الجهاز الأمني التابع لولي العهد محمد بن سلمان. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: شاهد.. آخر رسالة لـ «رجاء الجداوي» وهي تقسم بعظمة الله على هذا الأمر (تفاصيل مؤلمة) شاهد ماذا صنعت الراقصة فيفي عبده أثناء دفن الفنانة رجاء الجداوي (فيديو + الصور) تعد الأولى من نوعها: قرارات ملكية تفاجئ وتسعد كافة النساء السعوديات وفاة نجل الرئيس «المخلوع» .. شاهد من يكون "غادة عويس" تلجم كاتب أردني انزعج من حديثها عن "الشواذ جنسيا" وأخيرا.. "ياسمين صبري" وزوجها لا يرغبان في الإنجاب.. مصدر مقرب يكشف الأسباب! بعد الجزيرة.. قناة "سكاي نيوز" تخطف أجمل مذيعة في قناة الحدث.. شاهد إثارتها في 6 صور ساخنة حبست أنفاس الجمهور! صدمة لرجال السعودية.. هذه هي الجنسية الوحيدة المفضلة لنساء المملكة للزواج ولهذه الأسباب.. شاهد! Advertisements لأول مرة : الكشف عن السر الذي اخفته «رجاء الجداوي» طيلة حياتها الفنية .. شاهد فيديو.. بث مباشر من المدافن قبل وصول جثمان رجاء الجداوى شاهد أولى صور جثمان الفنانة رجاء الجداوي في تابوت معدني شاهد.. ضجة في الكويت بسبب فيديو لفتاتين عاريتين على البحر.. والشرطة تتدخل.. الفيديو! "انجي خوري" تتعرض للسخرية بسبب ظهور فاضح لـ"خصرها".. صورة مذيعة الجزيرة غادة عويس توبخ الفنانة أصالة بسبب أغنيتها الأخيرة.. شاهد! عاجل.. الفريق الطبي يصدم الجميع قبل قليل بخصوص الفنانة رجاء الجداوي.. شاهد! وقال المغرد “بوغانم” في تغريدة رصدتها “وطن”: “معلومات مؤكده 100%، وصلتني منذ قليل من الرياض عن استدعاء الاستخبارات السعودية، لصاحب سمو أمير ملكي ورفض طلب الاستدعاء فتم القاء القبض عليه بالقوة الجبرية بعد عملية إطلاق نار وهو داخل قصره، واتحفظ عن ذكر الاسم حتى يأذن لي المصدر”. مغردون سعوديون، أشاروا إلى أن الأمير الذي تم اعتقاله هو النجل الثالث للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز. وقالوا في تعليقاتهم، إن خلافات نشبت مؤخرا بين الأمير "متعب" وولي العهد في المملكة الأمير محمد بن سلمان، بسبب تبعية الأخير للإمارات وتسليم قرار المملكة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد. والأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، هو وزير الحرس الوطني السعودي السابق وعضو سابق بمجلس الشؤون السياسية والأمنية بالمملكة العربية السعودية. وهو ثالث أبناء ملك المملكة العربية السعودية الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود من زوجته الأميرة منيرة بنت محمد العطيشان التميمي.

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