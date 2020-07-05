شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعد الأولى من نوعها: قرارات ملكية تفاجئ وتسعد كافة النساء السعوديات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:١٨ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

اصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارا ملكيا بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة 4 سنوات، وتعيين 13 امرأة في المجلس بما يمثل نصف عدد الأعضاء، وهو ما فاجأ النساء السعوديات بما يمثله القرار من نقله نوعية في مشاركات المرأة السعودية بوظائف الدولة.

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وقال رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد، إن الدعم الكبير من الملك سلمان وولي عهده، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المملكة العربية السعودية ، الذي يمنح المرأة السعودية حقها في المشاركة في صنع القرار في المملكة.



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