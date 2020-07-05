شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وفاة نجل الرئيس «المخلوع» .. شاهد من يكون والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الأحد ، ٠٥ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٩ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

توفي اليوم ، نجل الرئيس العراقي الراحل ، عبدالرحمن عارف، في العاصمة الأردنية عمان.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وقالت مصادر "أخبار الخليج 365 " أن "نبيل عبدالرحمن عارف" توفي صباح اليوم بعد صراع طويل مع المرض.

ووفقاً للمصادر فقد شارك في مراسم تشييع جثمان الفقيد "نبيل عارف " دبلوماسيون يمنيون وعرب .

وبحسب المصادر ، فإن رئيس الجالية اليمنية في الأردن الشيخ أحمد العامري ، قدم واجب العزاء باسم أبناء الجالية واليمن، لأسرة الفقيد في عمان .

اتسمت العلاقات اليمنية العراقية في عهد عبدالرحمن عارف ، بالاحترام المتبادل بين البلدين وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليمن ، وتحقيق اكبر قدر من المصالح المشتركة بما يضمن عدم المساس بالسيادة..

والراحل، عبدالرحمن عارف الجميلي، هو الرئيس العراقي الذي خلعه صدام حسين، وضباط البعث، وهو الرئيس الثالث لجمهورية العراق، والحاكم الجمهوري الثالث منذ تأسيس الجمهورية، وشغل منصب الرئاسة في الفترة من 16 أبريل 1966 إلى 17 يوليو 1968.

ووضعت مجموعة من الضباط والسياسيين بقيادة حزب البعث نهاية لحكم عبد الرحمن في حركة يوليو 1968، بعد أن داهموا قصره وأجبروه على التنحي مقابل ضمان سلامته وعائلته، وتم نفيه إلى اسطنبول حتى عاد أوائل الثمانينيات بعد أن أذن له بذلك خلفه صدام حسين الذي تسلم السلطة بعده.

ومع الغزو الأمريكي للعراق عاد عبد الرحمن للاغتراب مرة اخرى، وهذه المرة إلى الأردن التي عاش فيها حتى وفاته في 24 أغسطس 2007 ليدفن في مقبرة شهداء الجيش العراقي بمدينة المفرق الأردنية.

المصدر: "خبرني"+RT





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