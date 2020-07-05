شكرا لمتابعة خبر عن الخطوط السعودية تؤكد: الرحلات الدولية لا تزال معلقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت الخطوط السعودية اليوم الأحد، على أن جميع الرحلات الجوية الدولية مازالت معلقة حتى إشعار آخر.
وقالت الشركة إنه سيتم الإعلان عند استئناف الرحلات عبر الموقع الرسمي وعبر قنوات التواصل الاجتماعي.
ويذكر أن شركة مطارات الرياض قالت في وقت سابق إن موعد استئناف الرحلات الدولية في المملكة مرتبط بما تقرره الجهات المختصة.
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