شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": ليس كل ثقب في القلب يحتاج إلى عملية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، مدى احتياج ثقوب القلب لعملية.

وورد إلى "النمر" استفسارًا يقول: " هل كل ثقب في القلب لازم يسوون له عملية؟"، وأكد "النمر" أنه لا يحتاج إلى عملية في جميع الحالات.

وعلى جانب أخر نصح بأن يتم فحص الدهون الثلاثية على الاقل مرة في السنة لكل من : "الخامل رياضيا، المدخن، من يتناول حبوب الحمل، مريض السكري، مدمن الكحول".