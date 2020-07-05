شكرا لمتابعة خبر عن "النمر": ليس كل ثقب في القلب يحتاج إلى عملية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):أوضح استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، مدى احتياج ثقوب القلب لعملية.
وورد إلى "النمر" استفسارًا يقول: " هل كل ثقب في القلب لازم يسوون له عملية؟"، وأكد "النمر" أنه لا يحتاج إلى عملية في جميع الحالات.
وعلى جانب أخر نصح بأن يتم فحص الدهون الثلاثية على الاقل مرة في السنة لكل من : "الخامل رياضيا، المدخن، من يتناول حبوب الحمل، مريض السكري، مدمن الكحول".
كانت هذه تفاصيل خبر "النمر": ليس كل ثقب في القلب يحتاج إلى عملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.