آلية تحصيل الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة من الخليج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الجمارك بالمملكة، آلية تحصيل الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة من دول أوضحت الجمارك بالمملكة، آلية تحصيل الرسوم الجمركية على المركبات المستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي وقالت إنه تتم عملية تحصيل الرسوم في أول منفذ جمركي تدخل معه السلعة بين دول المجلس. ولفتت إلى أنه يتم تحويل الرسوم الجمركية المدونة في رقم الاستحقاق إلى الدولة التي انتقلت إليها السلعة خلال 30 يوم من تاريخ الإشعار بوصول البضاعة.

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