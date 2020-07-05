شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يرفض دفع ضريبة القيمة المضافة لبقال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو متداول، رفض مواطن لدفع ضريبة القيمة المضافة لبقال لا يوجد لديه فاتورة توضح قيمة الضريبة.

وقال المواطن إن هذا الأمر يُوقع عليه مخالفة، مضيفًا للبقال "لابد أن يأخذ الزبون فاتورة بالضريبة والرقم الضريبي، إنت اشتريت بضريبة أو ما اشتريت بضريبة هذا شي راجعلك" .

وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل، قد ألزمت في وقت سابق المنشآت التجارية المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة بإصدار فاتورة ضريبية توضح قيمة الضريبة المستحقة.