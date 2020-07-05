شكرا لمتابعة خبر عن تنفيذ أكثر من 142 إجراء في النيابة العامة خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أعلنت النيابة العامة، عن تنفيذها 142535 إجراءًا خلال أسبوع واحد منذ 7/11 إلى 13 /11 / 1441هـ.

وأوضحت أن عدد القضايا الواردة لفروع ودوائر النيابة بلغت 4624، و3586 قضية منجزة، وتقديم 624 خدمة للمستفيدين عن بعد.

كما بلغ عدد طلبات الزيارة لمقار النيابة العامة 879، وتقديم 182 خدمة عبر منصة المحامين، وتم مباشرة 15 شكوى للموقوفين والمسجونين عبر أبشر.