بالفيديو.. اقتصادي يقترح تقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):اقترح الكاتب الاقتصادي، تقنين عمليات استقدام العمالة الأجنبية وأن تكون محدودة للقطاعات المحتاجة لوجود عمالة فيها.
وتوقع خلال برنامج "كلنا مسؤول"، وجود انكماش في الاقتصاد وعودة النمو في الاقتصاد من بعد الانكماش، خلال العام المقبل.
وأضاف أن مبادرة دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا؛ حافظت على وظائفهم.
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