شكرا لمتابعة خبر عن شاهد..أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مرحلة العودة بحذر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح محمد السويد كاتب اقتصادي أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مرحلة العودة بحذر. أوضح محمد السويد كاتب اقتصادي أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مرحلة العودة بحذر. وقال الكاتب لقناة " السعودية " عودة الاستهلاك هو أكبر تحدي للمؤسسات وايضا سلسلة الإمداد والحصول على المنتجات التي تستخدمها الشركات. وأضاف : سيكون هناك 6 أشهر لعودة الحياة بشكل طبيعي بالنسبة للشركات الخاصة والمؤسسات. وتابع : في السنة الحالية أتوقع وجود انكماش في الاقتصاد واتوقع في السنة القادمة عودة النمو في الاقتصاد من بعد الانكماش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في مرحلة العودة بحذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.