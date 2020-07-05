شاهد.. الملك فهد يستقبل الرئيس الجزائري في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء استقباله للرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. أظهرت صورة تاريخية نادرة، الملك فهد بن عبدالعزيز "رحمه الله" أثناء استقباله للرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد. جاء ذلك خلال زيارة الرئيس الجزائري الراحل للمملكة، عام ١٤٠٥هـ /(١٩٨٤م)، حسبما ذكرت "دارة الملك عبدالعزيز"

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