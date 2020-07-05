شكرا لمتابعة خبر عن السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أعلنت وزارة الداخلية عن البروتوولات الصحية الخاصة بموسم الحج 1441 هـ والذي تم السماح به للفئات المتواجدة بالفعل على أراضي المملكة. أعلنت وزارة الداخلية عن البروتوولات الصحية الخاصة بموسم الحج 1441 هـ والذي تم السماح به للفئات المتواجدة بالفعل على أراضي المملكة. وشملت البروتوكول الأتي: "منع الدخول للمشاعر بلا تصريح، بدءًا من 28/ 11وحتى 12/ 12 /1441ه‍، السماح للمشتبه بإصابتهم بإكمال الحج من خلال مجموعة الخاصة". وتضمن لبس الكمامة للجميع، وإزالة جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقية، والسماح بصلاة الجماعة مع الكمامة والتباعد. وفيما يخص الحافلات : " سيتم تحديد حافلة لكل مجموعة ورقم مقعد مخصص لذات الحاج خلال رحلة الحج كاملة ،والالتزام بذات المقعد لجميع الحجاج طوال وقت الرحلة". Advertisements وسيتم إيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بكورونا. وتقتصر الوجبات على الأغذية المعدة مسبقاً والمغلفة بحيث تقدم بشكل فردي لكل حاج على حدة. والعمل على تنظيم انتظار الحجاج عند نقاط التجمع لضمان مسافة متر ونصف بين الأفراد. كما سيتم إزالة جميع البرادات أو تعطيلها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السماح للمشتبه في إصابتهم بكورونا بإكمال الحج بشرط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.