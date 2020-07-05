شكرا لمتابعة خبر عن حائل تسجل 72 إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في حائل خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في المنطقة 1930 حالة، منذ بداية الجائحة.

وسجلت مدينة حائل وحدها 1741 حالة، كما سجلت بقعاء 54 حالة، وسجلت محافظة الحائط 36 حالة، ثم محافظة الشملي 28 حالة، ومحافظة الغزالة 23 حالة، ثم محافظة الشنان 29 حالة، ومحافظة موقق 14 حالة، ومحافظة السليمي سجلت 5 حالات.

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كما شهدت المنطقة، 629 حالة تعاف، و3 حالات وفاة، و1298 حالة نشطة لمصابين ما زالوا يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

يذكر أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تسجيل 3580 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.